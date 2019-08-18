Дж. Джонс: Миочич — величайший тяжеловес всех времён

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс, являющийся принципиальным противником экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье, поделился впечатлениями от поражения Кормье в повторном поединке со Стипе Миочичем.

«Миочич — величайший тяжеловес всех времён. Теперь мы можем перестать играть в игры с этим бойцом рейтинга pound-for-pound», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».

Кормье на сегодняшний день всё ещё возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (pound for pound). Слухи о возможном третьем поединке между Даниэлем и Джоном Джонсом в последнее время активизировались. Но теперь сам Джонс дал понять, что после поражения Кормье от Миочича этот бой не состоится.