Нурмагомедов прокомментировал поражение Кормье

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение своего одноклубника, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье от Стипе Миочича. Россиянин выступил со словами поддержки в адрес Кормье, отметив, что тот в любом случае является одним из лучших бойцов в истории.

«У победителя много друзей, и лишь у проигравшего они настоящие. Выше голову, чемпион. Ты уже доказал, что ты один из лучших среди тех, кто когда-либо выходил в октагон», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Хабиба Нурмагомедова в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, ранним утром 18 августа мск Даниэль Кормье потерял титул чемпиона UFC, досрочно уступив Стипе Миочичу.