Нурмагомедов прокомментировал поражение Кормье
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение своего одноклубника, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Даниэля Кормье от Стипе Миочича. Россиянин выступил со словами поддержки в адрес Кормье, отметив, что тот в любом случае является одним из лучших бойцов в истории.
«У победителя много друзей, и лишь у проигравшего они настоящие. Выше голову, чемпион. Ты уже доказал, что ты один из лучших среди тех, кто когда-либо выходил в октагон», — написал Нурмагомедов.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Хабиба Нурмагомедова в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, ранним утром 18 августа мск Даниэль Кормье потерял титул чемпиона UFC, досрочно уступив Стипе Миочичу.
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