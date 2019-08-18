Дэна Уайт: не хочу, чтобы Кормье завершил карьеру

Президент UFC Дэна Уайт признался, что не хотел бы, чтобы экс-чемпион организации в двух весовых категориях Даниэль Кормье завершил карьеру.

«Я бы не хотел видеть его уход из спорта. Он по-прежнему один из лучших. Посмотрите, как он сегодня бился. Я только что вернулся из его раздевалки. Сказал ему — не думать о том, заканчивать ему или нет. Посоветовал побыть с семьёй и просто расслабиться.

Сейчас не могу сказать, возможен ли его третий поединок со Стипе Миочичем. Мы не знаем, чего хочет Даниэль, что он будет делать дальше. Не знаем, захочет Стипе трилогии или же даст бой Нганну. Говорить, что будет дальше в тяжёлом весе, просто невозможно. Бой Кормье с Джонсом? Понятия не имею, возможно ли это", — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 241.