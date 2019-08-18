Бой Бетербиева с Гвоздиком подтверждён официально

Чемпион мира по версии IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев проведёт следующий поединок с чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком. Бой подтверждён официально. Объединительная встреча состоится 18 октября 2019 года в Филадельфии, штат Пенсильвания, США.

Проморолик к поединку можно увидеть на официальной странице компании Top Rank в «Твиттере».

Этот поединок может стать лучшим боем года. Это будет встреча двух небитых чемпионов. Для бокса не может быть события лучше", — приводит слова главы промоутерской компании Top Rank Боба Арума BoxingScene.

Александр Гвоздик в минувшем поединке победил Дуду Нгумбу. А Артур Бетербиев в предыдущей встрече досрочно расправился с Радивое Каладжичем.