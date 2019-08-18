Сотрудники ирландского паба вылили виски Макгрегора в унитаз

Скандальный поступок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора — нападение на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина — может возыметь негативный эффект на продажу виски, производимого компанией бойца.
Так, сотрудники одного из ирландских пабов в штате Флорида приняли решение вылить виски Конора Макгрегора в унитаз, сообщает Irish Mirror. Таким образом, они решили выразить протест поступкам спортсмена.
Владелец паба призвал коллег из других питейных заведений поступить так же.
«В связи с недавним трусливым поведением так называемого ирландского профессионального бойца паб Salty Shamrock больше не будет представлять продукцию Макгрегора. Призываю к этому же всех владельцев ирландских пабов. Макгрегор не истинное лицо ирландской нации», — говорится в заявлении, распространённом представителями паба.
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