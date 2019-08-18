Спенс: после боя с Портером хочу встречи с Пакьяо

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс признался, что после поединка с чемпионом мира по версии WBC Шоном Портером, который ему предстоит провести в сентябре, он попытается получить бой с обладателем титула WBA Super Мэнни Пакьяо.

«После боя с Портером хочу встречи с Пакьяо. Мне определённо нужен этот бой. Он будущий член Зала славы, легенда. Он бился с лучшими боксёрами моей эры и уже минувшей эры. Никогда нельзя предугадать, когда Пакьяо завершит карьеру, так что хочу этого боя.

Что касается возможного реванша Мэнни с Флойдом Мейвезером, то думаю, что Флойд достаточно заработал, так что пусть позволит это сделать и молодым ребятам. Мне бы хотелось, чтобы он не возобновлял карьеру, — приводит слова Спенса BoxingScene.