Спенс: после боя с Портером хочу встречи с Пакьяо
Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс признался, что после поединка с чемпионом мира по версии WBC Шоном Портером, который ему предстоит провести в сентябре, он попытается получить бой с обладателем титула WBA Super Мэнни Пакьяо.
«После боя с Портером хочу встречи с Пакьяо. Мне определённо нужен этот бой. Он будущий член Зала славы, легенда. Он бился с лучшими боксёрами моей эры и уже минувшей эры. Никогда нельзя предугадать, когда Пакьяо завершит карьеру, так что хочу этого боя.
Что касается возможного реванша Мэнни с Флойдом Мейвезером, то думаю, что Флойд достаточно заработал, так что пусть позволит это сделать и молодым ребятам. Мне бы хотелось, чтобы он не возобновлял карьеру, — приводит слова Спенса BoxingScene.
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