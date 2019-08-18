Стал известен состав сборной России на чемпионате мира по боксу

Главный тренер сборной России по боксу среди мужчин Виктор Фархутдинов объявил состав команды на чемпионат мира, который пройдет 8-21 сентября в Екатеринбурге, сообщает официальный сайт Федерации бокса России.



В состав вошли спортсмены в восьми весовых категориях:



52 кг — Василий Егоров

57 кг — Альберт Батыргазиев

63 кг — Илья Попов

69 кг — Андрей Замковой

75 кг — Глеб Бакши

81 кг — Георгий Кушиташвили

91 кг — Муслим Гаджимагомедов

+91 кг — Максим Бабанин



Напомним, ранее стало известно, что в турнире примут участие 488 спортсменов из 91 страны мира. Это число стало рекордным за всю историю турнира.. Соревнования впервые пройдут в восьми весовых категориях, которые в 2020 году будут олимпийскими. Состав сборной команды России будет объявлен после контрольных спаррингов 18 августа. В состав войдут лучшие из лучших спортсменов, которые будут бороться за медали в каждом весе.



Соревнования пройдут 8-21 сентября в Екатеринбурге на арене «Екатеринбург-ЭКСПО».