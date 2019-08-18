Стал известен состав сборной России на чемпионате мира по боксу

Главный тренер сборной России по боксу среди мужчин Виктор Фархутдинов объявил состав команды на чемпионат мира, который пройдет 8-21 сентября в Екатеринбурге, сообщает официальный сайт Федерации бокса России.
В состав вошли спортсмены в восьми весовых категориях:
52 кг — Василий Егоров
57 кг — Альберт Батыргазиев
63 кг — Илья Попов
69 кг — Андрей Замковой
75 кг — Глеб Бакши
81 кг — Георгий Кушиташвили
91 кг — Муслим Гаджимагомедов
+91 кг — Максим Бабанин
Напомним, ранее стало известно, что в турнире примут участие 488 спортсменов из 91 страны мира. Это число стало рекордным за всю историю турнира.. Соревнования впервые пройдут в восьми весовых категориях, которые в 2020 году будут олимпийскими. Состав сборной команды России будет объявлен после контрольных спаррингов 18 августа. В состав войдут лучшие из лучших спортсменов, которые будут бороться за медали в каждом весе.
Соревнования пройдут 8-21 сентября в Екатеринбурге на арене «Екатеринбург-ЭКСПО».
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