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Бронер хочет подраться с Альваресом и Головкиным

Бронер хочет подраться с Альваресом и Головкиным
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер поделился планами на будущее. Напомним, ранее Бронер объявил о завершении карьеры, однако вскоре передумал.

«Хочу завоевать титул чемпиона мира в первом среднем весе, после чего сразиться с Саулем Альваресом в промежуточном весе. Кроме этого, я хочу провести бой с Геннадием Головкиным. После этого можно будет и уйти на пенсию. Я люблю бои и хочу драться с лучшими боксёрами мира», — приводит слова Эдриена Бронера Boxing News 24.

Напомним, что в прошлом чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер не может победить с февраля 2017 года, когда ему удалось победить Эдриена Гранадоса. В предыдущем поединке он уступил Мэнни Пакьяо.

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