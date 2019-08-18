Бронер хочет подраться с Альваресом и Головкиным

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер поделился планами на будущее. Напомним, ранее Бронер объявил о завершении карьеры, однако вскоре передумал.



«Хочу завоевать титул чемпиона мира в первом среднем весе, после чего сразиться с Саулем Альваресом в промежуточном весе. Кроме этого, я хочу провести бой с Геннадием Головкиным. После этого можно будет и уйти на пенсию. Я люблю бои и хочу драться с лучшими боксёрами мира», — приводит слова Эдриена Бронера Boxing News 24.



Напомним, что в прошлом чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер не может победить с февраля 2017 года, когда ему удалось победить Эдриена Гранадоса. В предыдущем поединке он уступил Мэнни Пакьяо.



