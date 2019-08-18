Уайт: сбылось именно то, чего я ждал от боя Косты и Ромеро

Президент UFC Дэна Уайт поделился мнением о поединке бразильца Пауло Косты и кубинского бойца Йоэля Ромеро.



«Сбылось именно то, чего я ожидал от этого поединка. Я думал, что это станет поединком вечера, он таковым и стал. Так и должно получаться, когда в клетке встречаются два взрывоопасных монстра. Забавно, что я посчитал 2-1 в пользу Пауло Косты, но многие люди посчитали, что победа должна достаться именно Йоэлю Ромеро», — приводит слова Дэны Уайта BPJPenn.



Напомним, поединок завершился единогласным судейским решением в пользу бразильца Пауло Косты. После боя многие болельщики остались недовольны решением судей. В главном событии турнира Стипе Миочич вернул себе чемпионский титул в тяжёлом весе, нокаутировав Даниэля Кормье.