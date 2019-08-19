Мейвезер подтвердил, что ведёт переговоры о реванше с Пакьяо

Американский боксёр Флойд Мейвезер-младший подтвердил, что он ведёт переговоры о возможном реванше с действующим обладателем титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо. По словам мейвезера-младшего, именно ради переговоров он прибыл в Саудовскую Аравию.
«Огромное спасибо, для меня большая честь приехать в Саудовскую Аравию. Я приехал для того, чтобы обсудить возможный реванш с Мэнни Пакьяо», — приводит слова Флойда Мейвезера The Sun.
В минувшем месяце Мэнни Пакьяо победил Кита Турмана единогласным решением судей, потерпев первое поражение в карьере. После этого в прессе начали распространяться слухи о том, что следующий бой Мэнни проведёт с Мейвезером. Ранее соперники уже встречались. В 2015 году американец победил единогласным решением судей.
- 19 августа 2019
-
01:02
-
00:30
- 18 августа 2019
-
23:55
-
22:50
-
21:22
-
19:26
-
18:03
-
17:46
-
16:56
-
15:49
-
14:33
-
13:35
-
12:43
-
11:39
-
10:45
-
09:22
-
09:17
-
09:09
-
08:13
-
07:35
-
00:24
- 17 августа 2019
-
23:49
-
22:26
-
21:50
-
20:28
-
19:28
-
18:11
-
17:41
-
16:45
-
15:28
-
14:43
-
13:28
-
12:07
-
10:59
-
09:15