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Кличко признался, что ему нравится его высказывание о завтрашнем дне

Кличко признался, что ему нравится его высказывание о завтрашнем дне
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Виталий Кличко признался, что ему нравится его знаменитая фраза о завтрашнем дне, ставшая мемом. Отвечая на вопрос телезрителя: «Как посмотреть в завтрашний день, когда ты не все?», Кличко отметил, что он остался доволен сказанным.

«Я одно могу сказать — не каждый может посмотреть в завтрашний день. Я могу. Мне очень нравится эта фраза: «Не каждый человек может заглянуть в завтрашний день». У всех большая улыбка. Я могу посмотреть в завтрашний день и делаю все возможное, чтобы туда заглянуть», — сказал Виталий Кличко в эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой».

Легендарная фраза «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» прозвучала во время интервью в 2013 году и быстро стала популярной среди интернет-пользователей.

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