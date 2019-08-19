Фьюри: Руис не тренируется и ведёт образ жизни суперзвезды
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Тайсон Фьюри не уверен, что чемпион мира Энди Руис, сенсационно победивший Энтони Джошуа 1 июня в Нью-Йорке (США), ответственно относится к своим спортивным обязанностям. Фьюри не исключает, что победа над Джошуа будет единичным случаем.
«Является ли Энди Руис вторым Джеймсом Дугласом? Один крутой бой и всё, он больше не вернулся после этого. Мы получим ответ на этот вопрос только тогда, когда он проведёт бой-реванш с Джошуа. Ему нужно показать, что он относится к работе серьёзно, тренируется и не ведёт образ жизни суперзвезды. Он выиграл только один бой. Я знаю, что сейчас он не тренируется», — цитирует Фьюри Fightnews.
В декабре Руис и Джошуа должны провести повторный поединок.
Джошуа: проиграл Руису из-за лаки-панча
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