Мейвезер объявил о переговорах с Пакьяо, но затем отказался от своих слов

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший фигурировал в видеоролике, в котором сообщил о грядущих переговорах с Мэнни Пакьяо о реванше. По словам американского боксёра, переговоры он будет проводить в Саудовской Аравии. Однако уже через час Мейвезер сообщил, что видео является ложным.

«Видео, которое появилось в интернете, является ложным. Я был в Саудовской Аравии довольно давно. И люди, с которыми я общался, попросили меня упомянуть Пакьяо. Это старое видео, никакого реванша не будет, переговоры не ведутся», — цитирует Мейвезера FightHype.

Изначально видеоролик со словами Мейвезера опубликовал сайт Arab News. Авторы утверждали, что видео выложил сам американский боксёр.

Ранее Пакьяо неоднократно говорил, что хочет провести реванш с Мейвезером.