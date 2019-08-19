Сондерс: я бы справился с Головкиным лучше, чем Альварес

Временный чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе и бывший чемпион мира по этой же версии в среднем весе Билли Джо Сондерс поделился мнением о Геннадие Головкине и Сауле Альваресе.
«Когда я видел, как боксируют Геннадий Головкин и Сауль Альварес, я подумал, что могу победить их обоих. Если я не могу побить парня, которому уже 37 лет, когда я в самом расцвете сил, то явно что-то должно пойти не так. Уверен, я бы одержал убедительную победу.
Я готов драться с Головкиным в любом месте, где он только захочет. Я могу показать всем, как легко я его перебоксирую. Я бы справился с ним лучше, чем это сделал Альварес», — приводит слова Билли Джо Сондерса BoxingScene.
Геннадий Головкин в предыдущем бою победил Стива Роллса, а Билли Джо Сондерс справился с Шефатом Исуфи.
- 19 августа 2019
-
17:27
-
17:01
-
16:59
-
15:10
-
14:14
-
12:43
-
11:23
-
09:02
-
01:02
-
00:30
- 18 августа 2019
-
23:55
-
22:50
-
21:22
-
19:26
-
18:03
-
17:46
-
16:56
-
15:49
-
14:33
-
13:35
-
12:43
-
11:39
-
10:45
-
09:22
-
09:17
-
09:09
-
08:13
-
07:35
-
00:24
- 17 августа 2019
-
23:49
-
22:26
-
21:50
-
20:28
-
19:28
-
18:11