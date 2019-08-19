Сондерс: я бы справился с Головкиным лучше, чем Альварес

Временный чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе и бывший чемпион мира по этой же версии в среднем весе Билли Джо Сондерс поделился мнением о Геннадие Головкине и Сауле Альваресе.



«Когда я видел, как боксируют Геннадий Головкин и Сауль Альварес, я подумал, что могу победить их обоих. Если я не могу побить парня, которому уже 37 лет, когда я в самом расцвете сил, то явно что-то должно пойти не так. Уверен, я бы одержал убедительную победу.



Я готов драться с Головкиным в любом месте, где он только захочет. Я могу показать всем, как легко я его перебоксирую. Я бы справился с ним лучше, чем это сделал Альварес», — приводит слова Билли Джо Сондерса BoxingScene.



Геннадий Головкин в предыдущем бою победил Стива Роллса, а Билли Джо Сондерс справился с Шефатом Исуфи.

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