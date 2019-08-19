У Нурмагомедова осталось два боя по контракту с UFC
У российского бойца, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова осталось два поединка по контракту с организацией, сообщает Sport24 со ссылкой на свои источники. Напомним, Нурмагомедов подписал новый контракт в июне 2019 года.
Ранее сообщалось, что в контракте оговорены пункты о встрече с Жоржем Сен-Пьером, если таковая когда-нибудь состоится.
Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. Под эгидой организации он провёл 11 поединков, победив во всех из них. Всего в MMA у него 27 побед в 27 боях.
В минувшей встрече Хабиб досрочно победил Конора Макгрегора удушающим приёмом. Следующий бой россиянина состоится 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником станет временный чемпион организации Дастин Порье.
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