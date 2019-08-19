Российский боксёр раскритиковал Федерацию бокса Украины за отказ от участия в ЧМ
Чемпион России по боксу в весе до 75 кг Глеб Бакши раскритиковал решение Федерации бокса Украины не отправлять делегацию на чемпионат мира в Екатеринбурге.
«То, что сейчас происходит, очень печально. Я даже не хочу думать о политике, она не для меня. Многие партнёры меня поддерживают. Не хочется мараться, лить друг на друга грязь. Мы спортсмены, а спорт должен объединять.
В моём весе Александр Хижняк — действующий чемпион мира, Европы, Европейских игр. В Минске я боксировал с ним в третьем бою, проиграл раздельным решением судей и, конечно, мечтал о реванше в Екатеринбурге. Считаю его самым опасным соперником на данный момент, лучшим вне зависимости от категории. Но нам с ним по силам бороться на равных», — приводит слова Бакши RT.
Украина не будет отправлять официальную делегацию на ЧМ мира по боксу в России
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