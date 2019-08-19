Макгрегор: захотел стать чемпионом мира по производству виски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, почему принял решение производить собственный виски. По словам Конора, он захотел стать лучшим в мире по производству этого напитка.



«В Ирландии у нас есть мастера по дистилляции и по потреблению алкоголя. Мой дедушка много пил. Он всегда говорил мне: «Ирландия – чемпион мира по производству виски». Я подумал: «Теперь я хочу быть чемпионом мира по производству этого напитка». Захотел, сделал, и получилось! Найдите занятие, которое вам придется по душе, а потом придумайте способ монетизировать его», — приводит слова Конора Макгрегора GQ.



Напомним, ранее в Интернете появилось видео, на котором Макгрегор ударил по лицу мужчину, отказавшегося пить виски производства Конора.