Макгрегор: Бекхэм — икона стиля
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что считает иконой стиля бывшего футболиста Дэвида Бекхэма.
«Кто заслуживает характеристики «икона стиля»? Дэвид Бекхэм. Он был пионером в мужской моде, проложил дорогу стилю, в котором одеваемся он и я. Мне доводилось общаться с Дэвидом; он мне присылал одежду, она сейчас в моем офисе. Для крестин моей дочери сестра купила платье Виктории Бекхэм. К Дэвиду стоит идти за вдохновением. Но самыми главными иконами стиля в моей жизни были и остаются родители», — приводит слова Конора Макгрегора GQ.
Макгрегор в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года и проиграл тогда Хабибу Нурмагомедову удушающим приёмом.
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