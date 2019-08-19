Макгрегор: Бекхэм — икона стиля

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что считает иконой стиля бывшего футболиста Дэвида Бекхэма.



«Кто заслуживает характеристики «икона стиля»? Дэвид Бекхэм. Он был пионером в мужской моде, проложил дорогу стилю, в котором одеваемся он и я. Мне доводилось общаться с Дэвидом; он мне присылал одежду, она сейчас в моем офисе. Для крестин моей дочери сестра купила платье Виктории Бекхэм. К Дэвиду стоит идти за вдохновением. Но самыми главными иконами стиля в моей жизни были и остаются родители», — приводит слова Конора Макгрегора GQ.



Макгрегор в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года и проиграл тогда Хабибу Нурмагомедову удушающим приёмом.