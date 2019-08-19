Диаз заявил, что будет драться с Масвидалем за неофициальный пояс

Полусредневес UFC Нейт Диаз заявил, что в поединке с Хорхе Масивдалем он будет защищать неофициальный титул. По словам Диаза, он считает себя и Масвидаля чемпионами.



«Я самый лучший боец в организации, а они раздают пояса другим людям. Но я знаю, что я — чемпион. Моё личное мнение — Хорхе Масвидаль тоже им является. Я планирую драться с лучшими бойцами организации. В течение трёх лет, что я был вне октагона, я спрашивал себя, почему никто не хочет дать лучшим то, что они заслуживают. Так что я буду защищать пояс самого брутального ублюдка организации против того, кого я считаю таким же», — приводит слова Нейта Диаза BJPenn.



На турнире UFC 241 Нейт Диаз одержал победу над экс-чемпионом Энтони Петтисом единогласным решением судей.