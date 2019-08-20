Нганну: я заслуживаю титульный бой, я — следующий в очереди
Боец ММА Фрэнсис Нганну сообщил, что рассчитывает на проведение титульного боя в тяжёлом весе со Стипе Миочичем. Ранее Миочич завоевал титул, победив Даниэля Кормье. Бой был остановлен в четвёртом раунде после того, как Кормье пропустил серию мощных ударов. Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Стипе, но Нганну считает себя лучшим кандидатом.
«Мы с Миочичем должны это сделать и провести бой. На мой взгляд, я заслуживаю титульный поединок. Я не знаю, что там думает руководство UFC. Но я расстроен, что они не понимают, как я заслужил бой за чемпионский пояс. В очереди я должен быть следующим», — цитирует Нганну ESPN.
Миочич и Нганну уже проводили бой. Тогда единогласным решением победу одержал Стипе.
Стали известны гонорары Миочича и Кормье за титульный бой
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