Нганну: я заслуживаю титульный бой, я — следующий в очереди

Боец ММА Фрэнсис Нганну сообщил, что рассчитывает на проведение титульного боя в тяжёлом весе со Стипе Миочичем. Ранее Миочич завоевал титул, победив Даниэля Кормье. Бой был остановлен в четвёртом раунде после того, как Кормье пропустил серию мощных ударов. Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Стипе, но Нганну считает себя лучшим кандидатом.

«Мы с Миочичем должны это сделать и провести бой. На мой взгляд, я заслуживаю титульный поединок. Я не знаю, что там думает руководство UFC. Но я расстроен, что они не понимают, как я заслужил бой за чемпионский пояс. В очереди я должен быть следующим», — цитирует Нганну ESPN.

Миочич и Нганну уже проводили бой. Тогда единогласным решением победу одержал Стипе.