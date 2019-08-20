Сехудо вновь бросил вызов Валентине Шевченко: проигравший оплачивает ужин
Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо вновь бросил вызов чемпионке организации в наилегчайшем весе Валентине Шевченко. На этот раз американский боец даже указал турнир, на котором бы провёл бой.
«Валентина Шевченко. Я и ты. Главный бой на UFC 246, битва за межгендерный чемпионский пояс. Проигравший оплачивает ужин», — написал Сехудо в «Твиттере».
Ранее Шевченко выложила фотографии, сделанные в редакторе, на которых она бьёт по лицу Сехудо. До этого Генри опубликовал фотографию с двумя поясами в футболке с надписью «Межгендерный чемпион».
Впрочем, этот бой вряд ли когда-либо состоится. Глава UFC Дэна Уайт говорил, что считает эту идею идиотской. Также неизвестно, настроены серьёзно оба бойца или они просто привлекают внимание.
Сехудо выложил фото в футболке «межгендерный чемпион» и обратился к Шевченко
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