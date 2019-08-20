Миочич — Кормье: видео моментов боя главных тяжеловесов UFC

18 августа на турнире UFC 241 в Анахайме (США) состоялся титульный бой в тяжёлом весе. Стипе Миочич взял реванш у Даниэля Кормье и вернул себе титул чемпиона UFC.

Американский боец хорватского происхождения одержал победу над 40-летним ветераном нокаутом. В первом раунде зрители увидели очень яркий момент: Кормье взял Миочича на плечи, продержал более 10 секунд и уронил. В дальнейшем казалось, что Даниэль владеет преимуществом. Однако в четвёртом раунде он пропустил серию резких ударов, после чего судья остановил бой. Победитель нанёс 102 удара, из которых цели достигли 57. Миочич во время боя не провёл переводов в партер.

Пока неизвестно, продолжит ли Кормье выступать. Ранее друг Даниэля российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что ветерану пора закончить карьеру. Сам Кормье после боя сообщил, что не хочет принимать решение на эмоциях.