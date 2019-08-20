Видео побед Клозе и Брансона на турнире UFC 241

18 августа на турнире UFC 241 в Анахайме (США) состоялось несколько ярких боёв. Драккар Клозе единогласным решением судей победил Кристоса Гиагоса. Клозе доминировал на протяжении всего боя, переводил в партер оппонента, но так и не смог завершить бой досрочно.

В то же время Дерек Брансон также единогласным решением судей победил Йена Хейниша. В первой части поединка Хейниш доминировал и был близок к тому, чтобы отправить оппонента в нокаут. Но концовка прошла под диктовку Брансона.

В главном поединке турнира в Анахайме Стипе Миочич нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе пояс в тяжёлом весе. Также большой интерес вызвало возвращение в UFC Нэйта Диаза, который победил экс-чемпиона организации Энтони Петтиса.