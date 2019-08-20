Видео побед Клозе и Брансона на турнире UFC 241
18 августа на турнире UFC 241 в Анахайме (США) состоялось несколько ярких боёв. Драккар Клозе единогласным решением судей победил Кристоса Гиагоса. Клозе доминировал на протяжении всего боя, переводил в партер оппонента, но так и не смог завершить бой досрочно.
В то же время Дерек Брансон также единогласным решением судей победил Йена Хейниша. В первой части поединка Хейниш доминировал и был близок к тому, чтобы отправить оппонента в нокаут. Но концовка прошла под диктовку Брансона.
В главном поединке турнира в Анахайме Стипе Миочич нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе пояс в тяжёлом весе. Также большой интерес вызвало возвращение в UFC Нэйта Диаза, который победил экс-чемпиона организации Энтони Петтиса.
- 20 августа 2019
-
16:32
-
15:49
-
15:49
-
14:29
-
14:00
-
12:54
-
11:42
-
09:01
-
00:36
- 19 августа 2019
-
23:29
-
21:39
-
20:57
-
19:53
-
17:57
-
17:27
-
17:01
-
16:59
-
15:10
-
14:14
-
12:43
-
11:23
-
09:02
-
01:02
-
00:30
- 18 августа 2019
-
23:55
-
22:50
-
21:22
-
19:26
-
18:03
-
17:46
-
16:56
-
15:49
-
14:33
-
13:35
-
12:43
Партнерский контент