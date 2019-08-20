Яндиев из-за травмы не выступит на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец ММА Адам Яндиев не примет участие в турнире UFC 242 в Абу-Даби. Спортсмен пропустит турнир из-за травмы колена.

«Пропускаю бой из-за серьёзной травмы колена.

Надеялся, что это незначительная травма, тейпировал ногу, надевал наколенник и продолжал тренироваться, но на очередном спарринге разнёс колено, порвал связку, а титановый болт, который был в колене с предыдущей операции, повредил кость.

Вчера меня прооперировали в Вене. Вернусь ещё сильнее, теперь я железный человек», — написал Яндиев в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российского бойца ММА.

В главном поединке турнира в Абу-Даби россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул в бое с Дастином Порье.