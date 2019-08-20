Врачи отстранили Ромеро и Косту от боёв на 6 месяцев

Стали известны данные о медицинских отстранениях участников турнира UFC 241, который прошёл 17 августа на арене Honda Center в Анахайме (США). В главном бою вечера 36-летний американец Стипе Миочич нокаутировал 40-летнего соотечественника Даниэля Кормье. Теперь оба пропустят по 40 дней, сообщает MMAJunkie.
Бой Пауло Косты и кубинца Йоэля Ромеро выдался ярким и зрелищным. Он завершился победой бразильца решением судей. Однако теперь обоим бойцам придётся отдохнуть не менее 180 дней.
Медицинские отстранения после UFC 241:
Стипе Миочич — 40 дней
Даниэль Кормье — 40 дней
Нейт Диаз — 45 дней
Энтони Петтис — 45 дней
Пауло Коста — 180 дней
Йоэль Ромеро — 180 дней
Содик Юсуфф — 60 дней
Габриэль Бенитес — 40 дней
Дерек Брансон — 180 дней
Йен Хейниш — 45 дней.
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