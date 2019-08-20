Врачи отстранили Ромеро и Косту от боёв на 6 месяцев

Стали известны данные о медицинских отстранениях участников турнира UFC 241, который прошёл 17 августа на арене Honda Center в Анахайме (США). В главном бою вечера 36-летний американец Стипе Миочич нокаутировал 40-летнего соотечественника Даниэля Кормье. Теперь оба пропустят по 40 дней, сообщает MMAJunkie.

Бой Пауло Косты и кубинца Йоэля Ромеро выдался ярким и зрелищным. Он завершился победой бразильца решением судей. Однако теперь обоим бойцам придётся отдохнуть не менее 180 дней.



Медицинские отстранения после UFC 241:



Стипе Миочич — 40 дней

Даниэль Кормье — 40 дней

Нейт Диаз — 45 дней

Энтони Петтис — 45 дней

Пауло Коста — 180 дней

Йоэль Ромеро — 180 дней

Содик Юсуфф — 60 дней

Габриэль Бенитес — 40 дней

Дерек Брансон — 180 дней

Йен Хейниш — 45 дней.