UFC представил проморолик боя Нурмагомедов – Порье
Перед предстоящим турниром UFC 242 в Абу-Даби организация представила проморолик главного боя вечера, в котором встретятся чемпион промоушена в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула американец Дастин Порье.
Видео доступно на странице UFC Russia в YouTube.
Это будет вторая защита титула для Нурмагомедова. Первая состоялась в октябре прошлого года: Хабиб за неполных четыре раунда заставил сдаться ирландца Конора Макгрегора в самом кассовом поединке за всю историю ММА.
Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. Под эгидой организации он провёл 11 поединков, победив во всех из них. Всего в MMA у него 27 побед в 27 боях.
Бой Хабиба и Дастина Порье пройдёт 7 сентября в Абу-Даби.
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