Тренер: Руис находится в плохой форме, мы не начали подготовку к бою с Джошуа

Мэнни Роблес, тренер чемпиона мира в тяжёлом весе Энди Руиса, рассказал о его состоянии. В декабре Руису предстоит провести матч-реванш с британцем Энтони Джошуа. По словам Роблеса, пока Руис находится в незавидной форме.

«Пока он не набрал хорошую форму, он занимается в спортзале у себя дома в Империале. Ведёт подготовку, но мы ещё не начали готовиться в рамках тренировочного лагеря. У нас будет около четырёх месяцев на подготовку к поединку. Этого времени достаточно, чтобы прийти в форму. Будем надеяться, что уже в ближайшее время он пойдёт в зал», — цитирует Роблеса ESPN.

Первый бой Руиса и Джошуа прошёл 1 июня в Нью-Йорке. Тогда Энди сенсационно победил соперника и отобрал у него чемпионские пояса.