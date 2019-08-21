Тренер: Руис находится в плохой форме, мы не начали подготовку к бою с Джошуа
Мэнни Роблес, тренер чемпиона мира в тяжёлом весе Энди Руиса, рассказал о его состоянии. В декабре Руису предстоит провести матч-реванш с британцем Энтони Джошуа. По словам Роблеса, пока Руис находится в незавидной форме.
«Пока он не набрал хорошую форму, он занимается в спортзале у себя дома в Империале. Ведёт подготовку, но мы ещё не начали готовиться в рамках тренировочного лагеря. У нас будет около четырёх месяцев на подготовку к поединку. Этого времени достаточно, чтобы прийти в форму. Будем надеяться, что уже в ближайшее время он пойдёт в зал», — цитирует Роблеса ESPN.
Первый бой Руиса и Джошуа прошёл 1 июня в Нью-Йорке. Тогда Энди сенсационно победил соперника и отобрал у него чемпионские пояса.
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