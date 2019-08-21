Малкин пожелал удачи Нурмагомедову в поединке с Порье

Форвард «Питтсбург Пингвингз» Евгений Малкин обратился к российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову. Хоккеист пожелал Нурмагомедову удачи в титульном поединке с Дастином Порье, который будет проходить в сентябре в Абу-Даби.

«Хабиб, привет! Хотел пожелать удачи тебе. Мы за тебя болеем и гордимся тобой, оставайся смелым и сильным, будем болеть обязательно переживать за тебя 7 сентября, ты лучший, номер один», — сказал Малкин.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» основателя пензенской организации FightStars Сергея Жаткина.

Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года. Тогда он победил ирландца Конора Макгрегора, бой был остановлен в четвёртом раунде после удушающего приёма в исполнении россиянина.