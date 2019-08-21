IFMA будет развивать как любительский так и профессиональный муайтай

Президент Федерации тайского бокса России (ФТБР) Дмитрий Путилин рассказал о динамике развития тайского бокса и расширении его географии, приведя пример Международной федерации тайского бокса (IFMA), которая отныне будет заниматься организацией, как любительского так и профессионального муайтай.
«На конференции в рамках чемпионата мира произошло объединение двух организаций, объединивших любительский и профессиональный тайский бокс в одну. Теперь международная федерация IFMA занимается развитием как любительского так и профессионального муайтай. Это самый знаковый момент. Также важно, что ввиду изменения названия федерации был принят новый логотип, на котором появились два тайских боксёра, танцующих вай кру. Один из силуэтов — мужской, а другой — женский.
Федерация гордится тем, что уже второй чемпионат мира у нас примерно равное количество мужчин и женщин участвует в соревнованиях. Это говорит о том, что тайский бокс из мужского превратился в гендерно равный вид спорта. Эта динамика началась с чемпионата мира в Санкт-Петербурге в 2012 году, когда командный зачёт стал считаться не отдельно у мужчин и женщин, а совместно по результату обеих команд. Стало важно завоёвывать золотые медали не только у мужчин, но и у женщин. Мы достаточно рано поняли эту динамику и вектор развития, который был продиктован желанием войти в олимпийскую семью. Гендерное равенство — одно из базовых условий развития федерации по любому виду спорта", — рассказал Путилин
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