Алиханов: многие спортсмены впервые выступали на ЧМ, им было объективно тяжело

Старший тренер молодёжной сборной России по тайскому боксу Ахмед Алиханов подвёл итоги первенства мира, отметив, что удалось реализовать, а что нет.
«Конечно, мы ожидали лучшего результата, но, к сожалению, только одна девушка в нашей команде стала чемпионкой мира, но в командном зачёте мы заняли второе место после хозяев.
Не хочу обвинять ребят, которые достойно сражались, но были объективные причины, которые не позволили им выступить лучше. Александр Скворцов в финале из-за травмы руки не смог побороться за золото. Алексей Федотов также мог стать чемпионом, но в полуфинале судьи отдали достаточно спорную победу его сопернику. В целом результатом молодёжи я доволен. Это мой первый чемпионат мира в качестве старшего тренера этой команды. В будущем готов работать с ребятами и исправлять допущенные в Таиланде ошибки, чтобы через год они показали результат намного лучше.
Некоторые спортсмены в первый раз выступали на таком уровне, и им было объективно тяжело. Сказывалось волнение, с которым они не справились и потому не смогли собраться. Возможно, повлиял непривычный жаркий климат и выступление на открытом пространстве, к которому наши спортсмены не привыкли. Кроме того в Таиланде хозяева чувствовали себя лучше. Были и ребята, которые способны выступить лучше, но у них в глазах я не видел искры. Кому-то судьи не отдали победу в как минимум равном бою. У каждого проигрыша своя причина», — сказал Алиханов.
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