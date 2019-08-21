Макгрегор — Диазу: твоя победа мотивирует меня на возвращение в октагон!

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор поздравил американца Нейта Диаза с триумфальным возвращением в UFC. После трёхлетнего перерыва Диаз победил Энтони Петтиса на турнире UFC 241. Победу американский боец мексиканского происхождения одержал решением судей. До этого он не выходил в октагон с 2016 года, когда уступил Макгрегору.
«Три года назад я и этот мексиканский воин устроили войну. Поздравляю с победой, Нейт! Меня мотивирует на возвращение в октагон твой успех! Я не виню тебя за то, что ты не упомянул меня, когда после боя говорил о трилогии. Ты знаешь, каким злобным я могу быть.
Мне понравился твой стиль и то, как ты его применил. Я именно этого и ждал от тебя в таком бое. Рад, что так и произошло.
Я буду готов, когда мы встретимся вновь. Если встретимся вновь. Если бой больше не состоится, всё равно моё уважение. Война на года», — написал Макгрегор в своём «инстаграме».
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