Макгрегор — Диазу: твоя победа мотивирует меня на возвращение в октагон!

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор поздравил американца Нейта Диаза с триумфальным возвращением в UFC. После трёхлетнего перерыва Диаз победил Энтони Петтиса на турнире UFC 241. Победу американский боец мексиканского происхождения одержал решением судей. До этого он не выходил в октагон с 2016 года, когда уступил Макгрегору.

«Три года назад я и этот мексиканский воин устроили войну. Поздравляю с победой, Нейт! Меня мотивирует на возвращение в октагон твой успех! Я не виню тебя за то, что ты не упомянул меня, когда после боя говорил о трилогии. Ты знаешь, каким злобным я могу быть.

Мне понравился твой стиль и то, как ты его применил. Я именно этого и ждал от тебя в таком бое. Рад, что так и произошло.

Я буду готов, когда мы встретимся вновь. Если встретимся вновь. Если бой больше не состоится, всё равно моё уважение. Война на года», — написал Макгрегор в своём «инстаграме».