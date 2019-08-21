Сен-Пьер: в UFC были категорически против моего боя с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер в эфире подкаста Чейла Соннена рассказал, что хотел подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но руководство организации выступало против боя.
«Мы очень упорно работали, чтобы этот бой состоялся. Мой агент постоянно контактировал с UFC, но в организации были категорически против. Я хотел стать чемпионом в трёх дивизионах. Я этого действительно хотел, но не получилось. При этом я знал, что и Хабиб хотел провести поединок со мной», — сказал Сен-Пьер.
Канадский боец в начале 2019 года сообщил, что завершил карьеру в ММА. Также позже он подчеркнул, что не вернётся в октагон даже ради боя с Нурмагомедовым.
Следующий бой россиянин проведёт в сентябре, его соперником станет американец Дастин Порье.
- 21 августа 2019
-
14:52
-
13:11
-
12:25
-
11:20
-
10:42
-
08:59
-
05:00
-
00:16
- 20 августа 2019
-
23:56
-
21:27
-
20:34
-
19:11
-
18:05
-
16:32
-
15:49
-
15:49
-
14:29
-
14:00
-
12:54
-
11:42
-
09:01
-
00:36
- 19 августа 2019
-
23:29
-
21:39
-
20:57
-
19:53
-
17:57
-
17:27
-
17:01
-
16:59
-
15:10
-
14:14
-
12:43
-
11:23
-
09:02