Сен-Пьер: в UFC были категорически против моего боя с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер в эфире подкаста Чейла Соннена рассказал, что хотел подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но руководство организации выступало против боя.

«Мы очень упорно работали, чтобы этот бой состоялся. Мой агент постоянно контактировал с UFC, но в организации были категорически против. Я хотел стать чемпионом в трёх дивизионах. Я этого действительно хотел, но не получилось. При этом я знал, что и Хабиб хотел провести поединок со мной», — сказал Сен-Пьер.

Канадский боец в начале 2019 года сообщил, что завершил карьеру в ММА. Также позже он подчеркнул, что не вернётся в октагон даже ради боя с Нурмагомедовым.

Следующий бой россиянин проведёт в сентябре, его соперником станет американец Дастин Порье.