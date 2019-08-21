Масвидаль: ведём переговоры о бое с Диазом

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль признался, что ведёт переговоры о поединке с Нэйтом Диазом.



«Мы ведём активные переговоры в Нейтом Диазом. Давайте дадим фанатам тот бой, который они хотят увидеть. Две собаки, запертые в клетке, — это всегда здорово. Вы знаете, меня можно ударить бейсбольной битой и это ничего не изменит. То же самое и с моим соперником. Можно бить этого парня битой по коленям, но он будет продолжать идти. Фанаты получат этот бой, а мы выложимся по полной», — приводит слова Хорхе Масвидаля BJPenn.



На турнире UFC 241 Нейт Диаз одержал победу над экс-чемпионом Энтони Петтисом единогласным решением судей.