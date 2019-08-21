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Головкин: увидите всё, что вы любите в боксе

Головкин: увидите всё, что вы любите в боксе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поделился ожиданиями от поединка с Сергеем Деревянченко.

«Все знают, что я считаю «Мэдисон Сквер Гарден» домом вдали от родного дома. Нет варианта лучше, чем драться там. 5 октября фанатов будет ждать отличный бой. Каждый раз, когда выхожу на ринг, я стараюсь дать болельщикам бой, который они хотят увидеть, то, что они заслуживают. Этот поединок не станет исключением из правил.

Мы планируем вернуть большое драматическое представление в Нью-Йорк. Не пропустите этот бой, вы увидите всё, что вы любите в боксе. Увидимся в Нью-Йорке», — приводит слова Геннадия Головкина BoxingScene.

Поединок состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

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