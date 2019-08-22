Джоджуа: не переживаю по поводу своего простоя

Грузинский боец Лиана Джоджуа заявила, что она не переживает по поводу простоя в преддверии дебюта в UFC.
«Я вообще не переживаю по поводу своего простоя, ведь он не был связан с травмами. Перед этим я провела шикарный бой, подралась практически полчаса. Полученного в этом бою опыта, мне кажется, хватит на два года вперёд. Это был самый долгий поединок в моей жизни. Поэтому насчёт простоя я вообще не волнуюсь.
Я думаю, что здесь дело больше в психологии бойца, психологии человека. Многие нервничают из-за того, что долго не дрались. Но я из-за этого абсолютно не нервничаю – даже наоборот. Можно сказать, что за это время я отдохнула, потому что у меня был очень тяжёлый бой, и мне нужно было многое переосмыслить, поработать над ошибками. Эти 1,5 года я не стояла на месте – я росла, принимала участие в любительских турнирах. Поэтому я вообще не переживаю по поводу этого», — приводит слова Джоджуа официальный сайт UFC.
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