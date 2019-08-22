Девушка-боец UFC: я и так варю борщи и хачапури делаю

Боец ММА Лиана Джоджуа рассказала об отношении к девушкам, занимающимся этим видом спорта. Джоджуа, занимающаяся в Чеченской Республике в клубе «Ахмат», 7 сентября проведёт свой первый бой в UFC.
«Думаю, я развеяла вообще, в целом этот миф о кавказских девушках, что они не занимаются ММА. Например, в Грузии я была одной из первых девушек, кто выступал в таком, как говорят, мужском виде спорта.
И в Чечне я тоже первая девушка, которая стала ездить на сборы и тренироваться. Для меня там специально собирали женскую команду, чтобы я тренировалась среди девушек. Так что всё бывает в первый раз. Думаю, я развеяла этот миф не в одной грани, а во множестве граней.
Конечно, с самого начала своей карьеры я всегда встречала таких людей (которые скептически относятся к девушкам-бойцам. — Прим. «Чемпионата»). Но нормальные люди всегда понимают, что это не какое-то хобби, а твоя работа. Это то, чем ты зарабатываешь, это твой хлеб и ты занимаешься этим профессионально. Они понимают, что это не какая-то забава, которую ты потом бросишь и пойдёшь заниматься чем-то другим, например, танцами или ещё чем-то.
Ты такой же спортсмен, как и мужчины, ты такой же профессионал, как и они. И ты должен получать должное уважение, как любой спортсмен. И мужчины, и женщины – они очень много вкалывают и трудятся для этого спорта. И я не думаю, что кого-то стоит судить по половому признаку.
А по поводу того, что отправляют на кухню варить борщи – я и так варю и борщи, и хачапури делаю, и так далее. Я умею готовить и готовлю себе сама – это не проблема. Можно заниматься многим – как говорится: талантливый человек талантлив во всём. Большинство бойцов умеют готовить, особенно что-то диетическое для себя», — цитирует Джоджуа пресс-служба UFC.
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