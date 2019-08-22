Деревянченко: очень уважаю Головкина, хочу доказать, что заслуживаю титул

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе украинец Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от поединка с Геннадием Головкиным. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF состоится 5 октября в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

«Я очень уважаю Геннадия Головкина. Жду с нетерпением бой, чтобы доказать на ринге, что я заслуживаю титул чемпиона мира. Хочу воплотить в жизнь свою мечту в жизни. Уверен, что с такой огромной аудиторией на арене и среди телезрителей DAZN, бой будет отличным. Не могу дождаться, когда выйду на ринг», — цитирует Деревянченко FightNews.