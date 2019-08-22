Источник: Усик проведёт бой с российским тяжеловесом Федосовым

Бывший абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик дебютирует в тяжёлом весе поединком с россиянином Андреем Федосовым, сообщает BoxingScene. Бой состоится 12 октября в Чикаго (США). Транслировать поединок будет платформа DAZN.

Усик должен был дебютировать в тяжёлом весе ещё весной 2019 года, но его бой с Карлосом Такамом был отменён из-за травмы руки украинца. Предполагалось, что после восстановления Александр всё-таки встретится с Такамом, но в итоге стороны не сумели договориться об условиях.

Федосов одержал 31 победу при 3 поражения, 25 поединков завершились нокаутами. 33-летний россиянин одержал семь побед подряд. Последнее поражение датируется апрелем 2013 года, когда он проиграл Брайанту Дженнингсу.

Усик в 2019 году на ринг ещё не выходил.