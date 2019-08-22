«Шахтёр» выложил в сториз фотографию Макгрегора в клубной футболке
В «инстаграме» донецкого Шахтёра появилась фотография с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Фото с ирландским бойцом в футболке «Шахтёра» подписали словами «Вперёд, Шахтёр».
Известный боец впервые принял участие в рекламной акции украинского футбольного клуба.
Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года. Тогда он уступил российскому чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову. В четвёртом раунде Нурмагомедов успешно провёл удушающий приём и заставил оппонента сдаться.
После боя началась массовая драка с участием членов команд бойцов. По итогам оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор объявлял об уходе из ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение в бои.
Макгрегор в футболке «Шахтёра»
Фото: «Шахтёр» Донецк
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