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«Шахтёр» выложил в сториз фотографию Макгрегора в клубной футболке

«Шахтёр» выложил в сториз фотографию Макгрегора в клубной футболке
Бокс/ММА / ММА 0

В «инстаграме» донецкого Шахтёра появилась фотография с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Фото с ирландским бойцом в футболке «Шахтёра» подписали словами «Вперёд, Шахтёр».
Известный боец впервые принял участие в рекламной акции украинского футбольного клуба.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года. Тогда он уступил российскому чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову. В четвёртом раунде Нурмагомедов успешно провёл удушающий приём и заставил оппонента сдаться.

После боя началась массовая драка с участием членов команд бойцов. По итогам оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор объявлял об уходе из ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение в бои.

Макгрегор в футболке «Шахтёра»
Макгрегор в футболке «Шахтёра»
Фото: «Шахтёр» Донецк
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