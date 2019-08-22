«Шахтёр» выложил в сториз фотографию Макгрегора в клубной футболке

В «инстаграме» донецкого Шахтёра появилась фотография с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Фото с ирландским бойцом в футболке «Шахтёра» подписали словами «Вперёд, Шахтёр».

Известный боец впервые принял участие в рекламной акции украинского футбольного клуба.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года. Тогда он уступил российскому чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову. В четвёртом раунде Нурмагомедов успешно провёл удушающий приём и заставил оппонента сдаться.

После боя началась массовая драка с участием членов команд бойцов. По итогам оба спортсмена были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор объявлял об уходе из ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение в бои.