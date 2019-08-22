Мужчина, которого ударил Макгрегор: Конор просто хулиган, у которого есть деньги
Пожилой мужчина, пострадавший после нападения на него Конора Макгрегора в одном из пабов Дублина, дал первый комментарий после публикации видеозаписи инцидента в интернете. По словам пострадавшего, Макгрегор является богатым хулиганом.
«Он ударил меня по голове. После этого моя голова болела неделю. Но не было никакой угрозы для жизни или что-то в этом духе. Мне не нравится этот парень. Думаю, его репутация пострадает от этого инцидента. Он просто хулиган. Хулиган, у которого есть деньги», — приводит слова пострадавшего The Sun.
Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором Макгрегор ударил по лицу мужчину, отказавшегося пить виски производства Конора. Сообщество осудило поведение Макгрегора.
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