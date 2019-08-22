Ковалёв — о Ярде: хочу наказать его за то, что он постил недостойные фотографии

Российский боксёр Сергей Ковалёв и Энтони Ярд провели открытые тренировки в преддверии поединка за титул WBO, который состоится уже в эту субботу, 24 августа, под сводами ледовой арены «Трактор», сообщает пресс-служба соревнований.



«Я хочу наказать его за то, что он постил не достойные меня фотографии. Наверное, этим и интересен бокс, что кто-то должен правильно подойти психологически к бою. Он себя так настраивает, а я себя по-другому и не втянулся в его trash talking. Судный день будет в субботу, который всё покажет. Разберёмся на ринге.



Я дома. Всем огромное спасибо, кто пришёл сюда. Благодарю вас за то, что вы есть, следите и фанатеете от бокса. Занимайтесь боксом. Это тот вид спорта, который привёл меня к той точке, где я сейчас нахожусь.

Я всегда помню своего первого тренера, и без Новикова Сергея Владимировича и заслуженного тренера Рощенкова Владимира Викторовича я бы не стал тем, кем я сегодня являюсь. Спасибо всем за поддержку. Я вас ценю, люблю и уважаю», — подчеркнул на пресс-конференции после тренировки Ковалёв.