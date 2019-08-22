Британский регбист Хаскелл попробует свои силы в ММА
Бывший регбист из Великобритании Джеймс Хаскелл перешёл в смешанные единоборства и подписал контракт с американской организацией Bellator, сообщает Sky Sports.
34-летний спортсмен будет соревноваться в супертяжелом дивизионе Bellator и, как ожидается, дебютирует в профессиональных боях не раньше 2020 года.
Хаскелл в 2019 году завершил карьеру в регби. В активе 34-летнего спортсмена 77 матчей за сборную Англии. На клубном уровне Джеймс провел более 250 матчей.
Известно, что он давно проявлял интерес к смешанным единоборствам, а также работал в качестве эксперта на телевидении в ходе боёв. Хаскелл ранее проводил тренировки с британской звездой ММА Майклом Пэйджем в лондонском спортзале Shootfighters.
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