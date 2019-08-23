Ковалёв и Ярд провели открытые тренировки

Вечером 24 августа на ледовой арене «Трактор» в Челябинске 36-летний россиянин Сергей Ковалёв проведёт обязательную защиту принадлежащего ему мирового титула WBO в полутяжёлом весе в бою с официальным претендентом – 28-летним Энтони Ярдом. Накануне боя спортсмены провели открытые тренировки.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Челябинск — родной для Ковалёва город. Сергей за карьеру провёл 37 поединков, одержав 33 победы при 3 поражениях и одной ничьей. Ярд проведёт 19-й в карьере бой, пока он является непобеждённым боксёром.

Предыдущий поединок Ковалёв провёл в феврале 2019 года в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанёс ему первое поражение в карьере. За полгода до этого Альварес победил Ковалёва, Сергею удалось взять реванш.

Ярд является чемпионом мира по версиям WBO Inter-Continental и WBO European.