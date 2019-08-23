Макгрегор: хочу провести реванш с Нурмагомедовым, я могу вернуться и отомстить

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, что хочет провести бой-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Впервые соперники встретились в октябре 2018 года. Тогда в четвёртом раунде Нурмагомедов провёл удушающий приём и заставил оппонента сдаться.
«Я хочу провести реванш, вернуть свой титул. Подготовка к бою с Нурмагомедовым была неправильной. Он убегал от меня весь первый раунд, вообще не наносил удары, пытался пройти в ноги.
Он говорит, что разговаривал со мной на протяжении боя в клетке. Но это не так, пока он не оказался в доминирующей позиции, он ничего даже не шептал!
Я отвлёкся на какие-то доли секунды, позволил ему оказаться в доминирующем поражении. Но я извлёк уроки из того боя. Я могу вернуться и отомстить ему», — сказал Макгрегор в интервью ESPN.
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