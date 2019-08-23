Порье: победа над Нурмагомедовым будет досрочной

Американский боец ММА Дастин Порье поделился ожиданиями от поединка с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Этот бой состоится 7 сентября в Абу-Даби.
«Я не думаю о том, как буду завершать поединок. Но я знаю, что могу заставить Хабиба сдаться. Я остановлю бой досрочно, не знаю, сдастся ли он или это будет нокаут. Но победа над Нурмагомедовым будет досрочной.
В партере он очень опасен. Моя цель — не дать ему оказаться сверху. Если соперник будет лежать на мне три раунда из пяти, нужно побеждать досрочно. Но я не дам ему это сделать.
О будущем пока не думаю. Главная цель — завоевать чемпионский пояс», — цитирует Дастина Порье MMA Junkie.
Нурмагомедов впервые выйдет в октагон после победы над Конором Макгрегором, которая произошла в октябре 2018 года.
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