Лебу и Богатов встретятся в главном бое вечера M-1 Challenge 104

30 августа в Оренбурге пройдёт международный ежегодный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 104. Главным боем вечера станет схватка за пояс чемпиона M-1 Challenge в лёгком весе. Ветеран UFC Микаэль Лебу (Франция), 19-9-2 бросит вызов действующему чемпиону Роману Богатову (Новый Поток), 8-0
Победитель турниров PLMMA и Strength and Honor Championship Микаэль Лебу является очень опытным бойцом смешанных единоборств, за плечами которого бои со множеством крутых известных соперников. В его карьере значатся также и три поединка в UFC и выступления в организации BAMMA. В рейдже M-1 Challenge Микаэль появился в марте 2018 года и в дебютном поединке отправил в брутальный нокаут Сергея Фалея, затем было поражение раздельным решением судей в бою с Павлом Гордеевым и две победы над Алексеем Махно и Аликом Албогачиевым.
Богатов добился колоссальных успехов в любительских смешанных боевых единоборствах, выиграв кубок и суперкубок России по MMA. После этого Роман перешёл в профессионалы и с тех пор не знает поражений.
Состав участников турнира:
Основной кард:
(До 70,3 кг) Микаэль Лебу (Франция), 19-9-2 — Роман Богатов (Новый Поток), 8-0
(До 65,8 кг) Андрей Лежнев (Украина), 18-8 и Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кыргызстан), 11-2-1
(До 56,7 кг) Флавио Да Сильва Сантос (Бразилия), 9-3 — Арман Ашимов (Казахстан), 10-3-1
(До 61,3 кг) Важа Цыптаури (Грузия), 8-1-1 — Селем Евлоев (Республика Ингушетия), 4-1
(До 84 кг) Жан Петрик (Бразилия), 10-3 — Борис Полежай (Украина), 18-6-1
Предварительные поединки:
(До 48 кг) Зарина Гумерова (Уфа), 3-1-1 — Асия Клютова (Оренбург), 1-1
(До 77,1 кг) Михаил Дорошенко (Авторская Школа Шторм), 3-0 — Байрам Мамедов (Оренбург), 0-0
(До 65,8 кг) Энтони Дизи (Франция), 12-3 — Залимбег Омаров (Fighting Eagle), 10-3-1
(До 61,3 кг) Джордж Гарсия (США), 9-3 — Баир Штепин (Барс), 7-3
- 23 августа 2019
-
12:15
-
11:25
-
11:17
-
10:09
-
09:37
-
08:35
-
06:20
-
05:13
- 22 августа 2019
-
23:37
-
22:28
-
21:19
-
20:41
-
19:48
-
18:47
-
17:40
-
16:05
-
14:51
-
14:47
-
13:54
-
12:51
-
11:45
-
10:38
-
10:14
-
09:04
-
01:01
- 21 августа 2019
-
23:46
-
22:42
-
20:50
-
20:26
-
18:36
-
17:26
-
14:52
-
13:11
-
12:25
-
11:20