Лебу и Богатов встретятся в главном бое вечера M-1 Challenge 104

30 августа в Оренбурге пройдёт международный ежегодный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 104. Главным боем вечера станет схватка за пояс чемпиона M-1 Challenge в лёгком весе. Ветеран UFC Микаэль Лебу (Франция), 19-9-2 бросит вызов действующему чемпиону Роману Богатову (Новый Поток), 8-0

Победитель турниров PLMMA и Strength and Honor Championship Микаэль Лебу является очень опытным бойцом смешанных единоборств, за плечами которого бои со множеством крутых известных соперников. В его карьере значатся также и три поединка в UFC и выступления в организации BAMMA. В рейдже M-1 Challenge Микаэль появился в марте 2018 года и в дебютном поединке отправил в брутальный нокаут Сергея Фалея, затем было поражение раздельным решением судей в бою с Павлом Гордеевым и две победы над Алексеем Махно и Аликом Албогачиевым.

Богатов добился колоссальных успехов в любительских смешанных боевых единоборствах, выиграв кубок и суперкубок России по MMA. После этого Роман перешёл в профессионалы и с тех пор не знает поражений.

Состав участников турнира:



Основной кард:

(До 70,3 кг) Микаэль Лебу (Франция), 19-9-2 — Роман Богатов (Новый Поток), 8-0

(До 65,8 кг) Андрей Лежнев (Украина), 18-8 и Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кыргызстан), 11-2-1

(До 56,7 кг) Флавио Да Сильва Сантос (Бразилия), 9-3 — Арман Ашимов (Казахстан), 10-3-1

(До 61,3 кг) Важа Цыптаури (Грузия), 8-1-1 — Селем Евлоев (Республика Ингушетия), 4-1

(До 84 кг) Жан Петрик (Бразилия), 10-3 — Борис Полежай (Украина), 18-6-1



Предварительные поединки:



(До 48 кг) Зарина Гумерова (Уфа), 3-1-1 — Асия Клютова (Оренбург), 1-1

(До 77,1 кг) Михаил Дорошенко (Авторская Школа Шторм), 3-0 — Байрам Мамедов (Оренбург), 0-0

(До 65,8 кг) Энтони Дизи (Франция), 12-3 — Залимбег Омаров (Fighting Eagle), 10-3-1

(До 61,3 кг) Джордж Гарсия (США), 9-3 — Баир Штепин (Барс), 7-3