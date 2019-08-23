Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO.

Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем. Поединок состоится завтра, 24 августа, в Челябинске.

Ярд показал на весах 78,9 кг, а Ковалёв — 79,2 кг. Допуск в полутяжёлой весовой категории — 79,35 кг, поэтому оба боксёра уложились в вес. Сразу после взвешивания состоялась традиционная дуэль взглядов, которая продлилась более полутора минут.

Поединок будут транслировать почти 100 стран, в России турнир будет показывать Первый канал.

Сегодня, 23 августа, стало известно, что помимо титула чемпиона мира WBO на кону будет стоять ещё и титул суперчемпиона Евразийского боксёрского парламента EBP. Организация EPB объединяет более 50 стран и признана ведущей боксёрской четвёркой.