Ковалёв и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул чемпиона мира WBO.

Чемпион мира по версии WBO, российский боксёр Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания перед титульным боем. Поединок состоится завтра, 24 августа, в Челябинске.
Ярд показал на весах 78,9 кг, а Ковалёв — 79,2 кг. Допуск в полутяжёлой весовой категории — 79,35 кг, поэтому оба боксёра уложились в вес. Сразу после взвешивания состоялась традиционная дуэль взглядов, которая продлилась более полутора минут.
Поединок будут транслировать почти 100 стран, в России турнир будет показывать Первый канал.
Сегодня, 23 августа, стало известно, что помимо титула чемпиона мира WBO на кону будет стоять ещё и титул суперчемпиона Евразийского боксёрского парламента EBP. Организация EPB объединяет более 50 стран и признана ведущей боксёрской четвёркой.
- 23 августа 2019
-
12:15
-
11:25
-
11:17
-
10:09
-
09:37
-
08:35
-
06:20
-
05:13
- 22 августа 2019
-
23:37
-
22:28
-
21:19
-
20:41
-
19:48
-
18:47
-
17:40
-
16:05
-
14:51
-
14:47
-
13:54
-
12:51
-
11:45
-
10:38
-
10:14
-
09:04
-
01:01
- 21 августа 2019
-
23:46
-
22:42
-
20:50
-
20:26
-
18:36
-
17:26
-
14:52
-
13:11
-
12:25
-
11:20