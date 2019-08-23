Дадашева посмертно наградили золотой медалью Евразийской федерации бокса

Российский боксёр Максим Дадашев, скончавшийся через несколько дней после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Маттисом, был посмертно награждён золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса (ЕВР), сообщает «Российская газета».

Заседание конгресса ЕВР началось с минуты молчания в память о Дадашеве. Золотую медаль вручили менеджеру боксёра Эгису Климасу и тренеру Бадди Макгирту.

Дадашев провёл роковой бой 19 июля в США. Соперник доминировал на протяжении всего поединка, бой за статус претендента на титул чемпиона мира по версии IBF был остановлен после 11-го раунда. Вскоре после поединка спортсмену стало плохо. Дадашева отвезли в больницу, где у него диагностировали отёк мозга. Врачи провели операцию, но Дадашев скончался через несколько дней.