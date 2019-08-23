А. Нурмагомедов: у Порье внушительные удары, он три раза ушатывал Холлоуэя

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, охарактеризовал будущего соперника сына Дастина Порье. Бой состоится 7 сентября в Абу-Даби.
«Я бы сказал, что Порье прошёл хорошую проверку и показал себя с такими бойцами, как Макс Холлоуэй. Макс — признанный ударник, который перебивает в стойке любого последнее время. Он сильно вырос. Например, их бой с Ортегой вообще войдёт в один из трёх лучших за всю историю UFC. Порье выиграл у сильного парня, был ближе к досрочной победе в ходе боя.
У него внушительные удары, он раза три ушатывал Холлоуэя. Недооценивать его нельзя. Не случайно он сейчас первый претендент. Это один из самых конкурентных боев, которые можно сейчас предложить Хабибу в UFC. Порье это доказал своими победами. Сейчас он заслуживает драться за настоящий пояс.
На нашей стороне тактика, подготовка, класс и уровень нашей школы. Я не представляю, что может пойти не так, чтобы кто-то нас обыграл в тактической схеме. Мне до сих пор удавалось обыгрывать всех. Надеюсь, так будет и дальше. Я развиваюсь в этом плане, и ребята молодые позволяют говорить об этом и двигаться. Мы — законодатели моды. Мы сами решаем, как драться, где драться, в каком темпе. У нас учатся люди. Но и чужой опыт мы готовы разбирать. Как в победах, так и в поражениях», — цитирует Нурмагомедова Sport24.
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