Тайсон: Макгрегор заслуживает второго шанса, он один из самых порядочных людей

Один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории Майк Тайсон считает, что боец UFC Конор Макгрегор заслуживает второго шанса после скандальной истории об избиении пожилого мужчины.

Сообщалось, что Макгрегор решил применить рукоприкладство после того, как посетитель питейного заведения отказался выпить виски, производимый компанией Конора.



«Он один из самых порядочных людей, которых я знаю. Он заслуживает второго шанса. Я верю в это», — сказал Тайсон в эфире TMZ.

Видео доступно на канале TMZ в YouTube.

После инцидента ирландский боец выступил с извинениями за то, что ударил пожилого мужчину в одном из пабов Дублина.

«Не важно, что там произошло. Я был неправ», — признался после инцидента Макгрегор.